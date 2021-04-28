Menemenspor atakta

TFF Birinci Lig'de Menemenspor, dış transferde ilk hamlesini yaptı. Eskişehir galibiyeti ile düşme potasının en tepesindeki Akhisarspor ile aradaki farkı 5 puana çıkararak rahatlayan sarı-lacivertliler, Kırklarelispor'da kiralık oynayan Eyüpsporlu orta saha oyuncusu Berkan Burak Turan ile prensipte anlaştı. 22 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz hafta ön prokotol imzalayan yönetim, gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Sarı-lacivertli yönetim uzun yıllardır alt liglerdeki gelecek vaad eden oyuncuları yakından takip ediyor.

ÜMİT KARAN İŞİMİZ BİTMEDİ

İZMİR ekibi cumartesi günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Ankara deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeliyiz. Kazanırsak ya da puan alırsak ligde kalışımızı hiçbir maça bakmadan ilan edeceğiz. Aksi sonuç düşünmüyoruz" dedi.