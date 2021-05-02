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Menemen kümede kaldı

İzmir ekibi deplasmanda Keçiörengücü’ne farklı skorla yenilirken, takipçisi Akhisar’ın da Giresunspor’a mağlup olmasıyla son haftaya 5 puan önde girdi

Menemen kümede kaldı

2.5.2021

TFF 1. Lig'de Menemenspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenildi. İzmir ekibi, rakibi Akhisarspor'un dışarıda Giresunspor'a yenilmesiyle ligin bitimine 1 maç kala kümede kaldı. Sarı-lacivertliler, son haftaya Akigo'nun 5 puan önünde girdi. 16'da serbest vuruşta Berkay'ın kestiği ortaya ceza alanında iyi yükselen Domgjonas, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

22'de Domgjonas, ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol penaltı notasını gösterdi. 23'te Barış Alper penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 64'te ceza alanının dışından gelişine vuran Uğur Utlu, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

SON SÖZÜ EZE SÖYLEDİ
78'DE Ogün rakip ceza sahasını çizgisine kadar inerek pasını içerideki Melik'e verdi. Yerden gelen topu ağlara gönderen Melik, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 90+1'de Barış'ın şutu direkten döndü. Dönen topu Eze, ağlara gönderdi: 4-1. Menemens maçı 4-1 kaybetti.

ÜMİT KARAN 11'DE REVİZYON YAPTI
MENEMENSPOR Teknik Direktörü Ümit Karan, Keçiörengücü maçının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Kadro dışı bırakılan Alhassan yoktu. Karan, Eskişehirspor ile oynanan son maçta 11'de görev verdiği Rıdvan, Tayfun, İsmail Haktan'ı Keçiörengücü maçında yedeğe çekti, Omar'ı da kadroya almadı. Karan, bu oyuncuların yerlerinde Ömer, Yusuf, Traore, Berkay ve Emre Batuhan'ı oynattı.

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