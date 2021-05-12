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içte hareketli

Menemenspor içte hareketli

12.5.2021

TFF 1. Lig'de kümede kalan Menemenspor'da yönetim iç transferde terleyecek. Yabancı oyuncular Domgjones ve Ba'nın kentten ayrıldığı sarı-lacivertli ekipte, 15 oyuncunun daha sözleşmeleri sona erecek. Menemen'de Tayfun, Furkan Bayır, Yusuf Talum, Simon Zenke, Omar Mohamed, Traore, Hamza Ok, Fatih Demirbilek, Okan Yılmaz, Emirhan Topçu, Rıdvan Koçak, Emre Selen, Batuhan Şen, Aydın Yılmaz ve son olarak kaleci Amir Gürenin sözleşmeleri sona eriyor. Sadece Traore'nin sözleşmesinde çift taraflı opsiyon bulunurken yönetim, teknik direktör Ümit Karan'ın raporu doğrultusunda iç transfer çalışmalarına yön verecek. Takımda süresiz kadro dışı bırakılan yabancı oyuncu Alhassan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler, iç transferde takımda kalan oyunculara göre dış transfer çalışmalarına başlayacak.
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