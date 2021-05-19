Menemenspor’da kiralıklar gidiyor

1. Lig'de bu sezon kümede kalmaya başaran Menemenspor'da yaprak dökümü gidiyor. Sezonun son maçı öncesi yabancı futbolcuları takımdan ayrılan sarı-lacivertliler de kiralık oyuncularda kulüplerine geri dönüyor. İzmir ekibinde, Göztepe'den Yusuf Talum, Rize'den Emirhan Topçu, Adana Demir'den Hamza Ok, Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen, Yeni Malatya'dan Emre Selen ve devre arasında Alanyaspor'a satılan ikinci yarı kiralık olarak forma giyen Furkan Bayır'ın yeni sezonda forma giymeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Ümit Karan ile de yol ayrımında bulunan Menemen'de gelecek sezonda genç oyunculardan bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.

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