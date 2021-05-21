Menemen’de kongreler iptal

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği'nin şirketleşme kararı aldığı 2 kongre için yerel mahkemenin verdiği "kongrenin iptali" kararı, 1. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından onaylandı. Menemen Belediye Spor Kulübü Derneğinin 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlediği olağanüstü genel kurullarda alınan kararların iptali için dernek kurucu üyelerinden Fikret Uzun, Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, aralarında şirketleşme kararının da bulunduğu olağanüstü genel kurulların iptaline karar verdi. Menemen Belediye Spor Kulübü Derneğinin kararın iptal edilmesi için bir üst mahkemeye başvurması üzerine, 1. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, davanın reddine karar verdi. Fikret Uzun, yaptığı açıklamada, istinaf mahkemesinin her iki kongre için yerel mahkemenin verdiği iptal kararlarına yapılan itirazları reddederek onadığını söyledi. Karar için yargı sürecinin devam ettiğini belirten Uzun, "15 gün içinden itiraz hakları var. Yüzde 99 itiraz edecekler, Yargıtay süreci başlayacak." diye konuştu.