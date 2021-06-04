Menemen’e iki futbolcu veda etti

TFF Birinci Lig'de geçen sezon kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Menemenspor'da yönetim iç transferde iki yıldızı ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Ümit Karan ile yolları ayırıp takımı tekrar Cenk Laleci'ye emanet eden sarı-lacivertliler, Aydın Yılmaz ve Simon Zenke ile vedalaştı. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sadece 4 maç oynayan 33 yaşındaki Aydın'la 6 aylık mukavele yapılmıştı. Kulüp Aydın Yılmaz'a ayrılık kararını tebliğ ederken, sarı-lacivertlilerde Aydın'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Zenke'yle de yola devam edilmeyeceği bildirildi. Aydın gibi ara transfer döneminde İzmir ekibine imza atan Nijeryalı forvetle sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı. Zenke, Menemenspor'da 7 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Takviye çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, iç transferi noktaladıktan sonra, dış transfer çalışmalarına yönelecek.