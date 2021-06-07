Menemen’de Otoo sesleri

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Menemenspor, golcü transferinde yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Balıkesirspor ile sözleşmesi sona eren Mahatma Otoo'ya talip oldu. Yönetim, Türkiye'den ayrılmak istemeyen yıldız golcüye cazip bir teklif sundu. TFF 1. Lig'den birçok ekipten teklifler alan 29 yaşındaki futbolcunun Menemen'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. 2017'de Ümraniye'ye transfer olan ve 3.5 sezondur Türkiye'de oynayan Otoo, bu sezon 20 maça çıkarken, 3 gol atıp, 1 de asist kaydetti.