Menemenspor’da 2. Cenk Laleci dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci'yi yeniden teknik direktörlük görevine getirdi. Laleci, yönetim kurulu başkanı Tahir Şahin'in katıldığı törenle imza attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sarılacivertliler, şu ifadeleri kullandı: "Cenk Laleci hocamızla oturduk, konuştuk. Hatalarını anlayışla karşılayarak, Menemenspor'umuz için baba-oğul ilişkisi içerisinde çalışmaya karar verdik. Menemenspor camiasına hayırlı uğurlu olsun."

Cenk Laleci, Menemenspor altyapısında futbola başlamış ve yaklaşık 15 yıl futbolcu olarak sarı-lacivertli kulübe hizmet ettikten sonra 12 yıl da yardımcı antrenör olarak görev almıştı. 24 Eylül 2019'da teknik direktörlüğe getirilen 40 yaşındaki Laleci, 1 yılı aşkın bir sürede takımının başında 48 maça çıkmıştı.

MAZLUM DEMİR'DEN BİR YILLIK SÖZLESME

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'nin sözleşme imzalamasının ardından transfer gelişmesi yaşandı. Sarılacivertliler eski futbolcusu Mazlum Demir'i kadrosuna dahil etti. Menemenspor'un altyapısından yetişen sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 3. Lig ekibi Edirnespor'da görev yapan Mazlum Demir, geçen sezon 25 maçta forma giymişti. 2010'da Menemenspor'da profesyonel olan Mazlum, Amed Sportif, Nazilli Belediyespor, Batman Petrolspor ve Edirnespor'da görev yaptı, kariyerinde 226 maçta oynadı, 10 gol kaydetti.