Menemen’de Darboe sesleri

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, eski teknik patronu Cenk Laleci ile anlaştıktan sonra rotasını dış transfere çevirdi. Eski oyuncuları Mazlum Demir ve Serkan Yola'yı bünyesine katan ekip gözünü yurt dışına çevirdi. İzmir ekibinin hedefinde Shakhtjor Soligorsk'ta forma giyen 22 yaşındaki Dembo Barboe bulunuyor.

11 MAÇTA 11 GOL ATTI

Genç ve dinamik bir ekip kurmak isteyen Menemenspor'un Gambiyalı santraforu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında Belarus temsilcisine transfer olan Darboe ligde sahaya çıktığı 11 maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen genç hücum oyuncusu daha önce 2.5 sezon Kuzey Makedonya kulübü FC Shkupi de forma giydi.

Hücum hattında bir çok futbolcusuyla yollarını ayıran Menemenspor'un Gambiyalı forveti kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.

CENK LALECİ RAPORU VERDİ

MENEMENSPOR'DA teknik direktörlük koltuğuna tekrar oturan Cenk Laleci'nin önümüzdeki sezonla ilgili yönetime transfer raporunu verdiği öğrenildi. Ekonomik olarak önemli hamleler yapmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, "Maliyeti düşük, başarıya aç ve kulüp bünyemize uygun isimleri kadromuza katmalıyız. Özellikle transfer edeceğimiz yabancı ve yerli genç oyuncular ileriki yıllarda kulübümüze gelir getirebilecek yapıda olmadı. Tüm çalışmalarımız o yönde" şeklinde konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZYILMAZ