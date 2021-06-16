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Menemenspor’da Yılmaz sesleri

İzmir temsilcisi, ’da oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya teklif götürdü, görüşmeler sürüyor

Menemenspor’da Yılmaz sesleri

16.6.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçip 32 yaşındaki oyuncuya teklif götürdü. Son olarak 2. Lig'de Kocaelispor'da forma giyen ve yeşil-siyahlılarla Play- Off şampiyonluğu yaşayan Yılmaz'ın Menemenli kurmaylara henüz net cevabını vermediği bildirildi. İzmirspor altyapısından yetişen deneyimli oyuncu, Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, İnegölspor, Nazilli Belediyespor, Hatayspor, Samsunspor ve Altay'da da oynadı.

BATUHAN TAMAM
Menemenspor, Süper Lig temsilcisi Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu 1 senelik resmi sözleşmeye imza attı. Batuhan geçen sezon sakatlığından dolayı sadece 1 maça çıkabildi.

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