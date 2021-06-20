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Haberler Menemenspor Menemen iki koldan

Menemen iki koldan

İzmir ekibi, Bolu’dan Oğuzhan ve Isparta’dan Nurettin’i alıyor

Menemen iki koldan

20.6.2021

Transfer döneminde son olarak golcü Melih Kılıç'la sözleşme imzalayan TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, takviye çalışmalarını iki koldan sürdürüyor. Savunma ve kanat transferi için harekete geçen kurmaylar, Boluspor'dan sol bek Oğuzhan Berber (29) ve 2. Lig'in yeni ekibi Isparta 32'den kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ı (25) transfer etmek istiyor. Nurettin Çakır'ın bir üst ligde oynamak istediği ve Menemenspor'un cazip teklifine de olumlu yanıt verdiği bildirildi.

BONSERVİS ENGELİ BULUNMUYOR
TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile sözleşmesi sona eren ve daha önce İzmir'de Altınordu forması da giyen Oğuzhan'ın da İzmir ekibinin teklifne sıcak baktığı belirtildi. İki oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle bonservis engellerinin olmaması sarı-lacivertlilerin transferde elini güçlendiriyor.

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