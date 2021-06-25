Menemenspor Servet’i kaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde olduğu 19 yaşındaki gurbetçi stoper Servet Furkan Aydın'ı renklerine kattı. Türkiye'nin önemli kulüplerinin radarında olan genç savunma oyuncusuyla, İzmir temsilcisi 3 yıllık anlaşma sağladı. Futbola, Almanya'da Mönchengladbach altyapısında başlayan Servet daha sonra KFC Uerdingen 05, SG Unterrath ve son olarak Wuppertaler SV kulüplerinde top koşturdu. Genç oyuncu, Bundesliga West'te görev yaptığı 26 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Menemenspor'un, Süper Lig ekiplerine çalım atıp, bonservisi elinde olan oyuncuyu kadrosuna katması büyük ses getirdi.

■ GÖRKEM TÜRKILMAZ