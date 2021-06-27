Menemen’de hedef Regi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, gözünü Arnavutluk Ligi'ne çevirdi. Geçmiş dönemde Arnavut kaleci Selmani ve stoper Domgjonas'ı transfer eden sarılacivertliler, KF Laçi'den Regi Lushkja'yı listesine aldı. Hem ofansif orta saha hem de forvet oynayabilen oyuncuya teklifin iletildiği vurgulandı. Arnavutluk'ta Besa Kavaje ekibinde futbola başlayan Lushkja son beş sezonu Laçi'de geçirdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi dahil 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 5 kez fileleri havalandırdı.

BONSERVİSİ ELİNDE

10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu kariyerinde sahaya çıktığı 195 karşılaşmada 18 kez rakip fileleri havalandırdı ve 11 gol pası verdi. Sarı-lacivertliler dış transferde daha önce Mardin Fosfatspor'dan Melih Kılıç, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu, Nazilli Belediyespor'dan Polat Güren ve Sinan Akgöl, eski oyuncuları Serkan Yola ve Mazlum Demir ile Wuppertal'dan 19 yaşındaki gurbetci savunmacı Servet Furkan Aydın'ı transfer etmişti.