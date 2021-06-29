Menemenspor büyük sorun çözdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Tidjani Anaane'nin serbest kalması engellendi. Sarı-lacivertli yönetim Beninli orta saha oyuncusunun tüm parasını yatırarak olası bir tek taraflı feshin önüne geçti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin de Anaane'nin takımda kalmasını istediği ifade edildi. Şu an Benin Milli Takımı'nda yer alan Anaane'nin en kısa sürede ülkesinden dönüp takıma katılacağı bildirildi. Geçen sezon Menemenspor formasını 24 maçta terleten Anaane 4 kez fileleri sarstı.

SİKİRU DA İZMİR EKİBİNE DÖNÜYOR

Menemenspor'un iki sezon önce Nijerya'nın Plateau United kulübünden transfer ettiği Sikiru Olatunbosun'u tekrar renklerine katmak için düğmeye bastı. Geçen sezon devre arasında Ankaraspor'a giden Nijeryalı oyuncu, başkent ekibinin küme düşmesiyle boşta kaldı. Sikiru'nun tekrar İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 1. Lig'de sahaya çıktığı 47 maçta 4 gol atarken 8 asist yapma başarısını gösterdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ