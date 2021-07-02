Menemen atağa kalktı

TFF 1. Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Menemenspor, transfer çalışmalarında atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Almanya Bölgesel Lig Kuzey takımı HSC Hannover'den sağ bek İlyas Bircan ile Kosova'nın KF Drenica kulübünde forma giyen forvet Baton Zabergja'ı yakın takibe aldı. Menemenspor, 21 yaşındaki Birkan'ı sözleşme imzalamak için İzmir'e getirdi. Sarı-lacivertliler, KF Drenica ekibinden 20 yaşındaki Baton Zabergja ile de temasa geçti. Bonservisi elinde olan genç hücum oyuncusunu denemek için İzmir'e davet etti. Kosovalı oyuncu geçtiğimiz sezon Drenica da görev yaptığı 25 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı.

İLYAS İZMİR'E GELDİ

İlyas Bircan ile de prensip anlaşmasına varan İzmir ekibinin en kısa zamanda resmi imzayı atması bekleniyor. Hannover 96 altyapısından yetişen İlyas, Wacker Nordhausen'de oynadıktan sonra HSC Hannover'e geldi. İlyas geçen sezon 9 maça çıkıp 1 gol attı. Sağ bek pozisyonunda görev yapan İlyas Bircan, Almanya'da oynadığı 94 maçta 31 gol atarken 49 asist yaptı. İlyas, 3 kez de Almanya U17 Milli Takım formasını giydi.