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Menemen’de rota Ekrem

TFF Birinci Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler kaleye takviye yapmak için ’un 23 yaşındaki eldiveni ’ı yakın takibe aldı.

Menemen’de rota Ekrem

5.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Lisçtesinde Ankaraspor'dan ayrılan İspanyol kaleci Tomas Mejias olan İzmir ekibi, Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı da takibe aldı. Eskişehirspor altyapısında yetişen genç eldiven geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a transfer oldu. Menemenspor'da Süper Lig ekibi Hatayspor'da çok fazla forma şansı bulamayan kaleci Ekrem'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

KADRODA REVZİYON OLACAK
Kalecinin, Hatay ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Uzun yıllar Eskişehirspor'un kalesini koruyan Ekrem Kılıçarslan profesyonel olarak 58 karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 101 gol gördü. Genç kaleci 12 müsabakada rakiplerine geçit vermedi. Öte yandan Menemenspor'da ilk etap kampı sonrasında kadroda revizyon yapılacağı öğrenildi. İzmir ekibinde 5 ya da 6 oyuncunun kiralık gönderilmesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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