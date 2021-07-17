Menemen’de Gomes tamam

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, Portekizli sol kanat Toni Correia Gomes'le anlaştı. İngiliz devi Liverpool'un altyapısında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Forest Green Rovers, Portekiz'de Arouca, Mısır'da ise Harras El Hodoud ve son olarak Tala'ea El Gaish kulüplerinde oynadı. Gomes, geçen sezon Mısır Ligi'nde sadece 3 maçta görev aldı. Genç oyuncu kariyerinde görev yaptığı 76 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 5 golün hazırlayıcısı oldu. Toni Correia Gomes için kulüp binasında yapılan imza töreninde Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy'da hazır bulundu. Ersoy, "Gomes hocamızın uzun zamandır takip ettiği bir oyuncuydu. Yeni sezonda kulübümüze çok faydalı olacağına inancımız tam" diye konuştu.

BAŞARILI OLACAĞIM

Türk futbolunu yakından tanıdığını belirten Portekizli futbolcu, "Yönetim ve teknik direktör Cenk Laleci'nin beni takımda görme ısrarı beni çok mutlu etti ve Menemen'i tercih ettim. Takım için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



LALECİ: VİTRİN TAKIMI OLACAĞIZ

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Yeniden takımıma dönmek benim için mutluluk verici. Transferde genç ve başarıya aç isimleri tercih ediyoruz. Elbette takıma katkı sağlayacak oyunculara yöneliyoruz" diye konuştu. Menemenspor'un özellikle genç futbolcular için büyük bir fırsat olduğunu belirten Laleci, "Burası bir vitrin. Birçok futbolcuyu Süper Lig'e göndermiş bir takımız. Yine vitrin olacağız. Aynı zamanda sportif başarı için de yarışacağız. Şu an hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Transferde hamleler yapabiliriz, iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum" dedi.