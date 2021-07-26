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Menemenspor kolları sıvadı

Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen İzmir ekibi, kadrosuna üç takviye yapmak için temaslarını sürdürüyor.

Menemenspor kolları sıvadı

26.7.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezo-na iddia-lı hazırlanan Menemenspor 3 tak-viye daha gerçek-leştirecek. Hazır-lıkların çok verimli sürdüğünü dile geti-ren teknik direk-tör Cenk Laleci, "Şu ana kadar bize katkı sağlayacak isimleri kadromuza dahil ettik. Lig başlaya-na kadar 3 trans-fer daha yapmayı planlıyoruz. Sağ ve sol kanat için görüşmelerimiz var, bir de stoper istiyoruz. Eksiklerimi-zi kapatıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz.

ANTALYA'DAN FARK YEDİ

Ayrıca genç ve gelecek vaad eden futbolcularımız da mevcut kadromuzda yer alıyor. Mene-menspor yine vitrin olacak. Afyonkarahisar kampında oyna-yacağımız hazırlık maçlarında eksiklerimizi daha iyi görme fırsa-tımız olacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan Menemenspor, Afyon kampında özel maçta kar-şılaştığı Süper Lig ekibi Antalyas-por'a 4-1 yenildi.

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