Menemenspor hız kesmiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında günde çift idman yaparak sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamptaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor'a 4-1 yenilmişti. İzmir temsilcisi, ikinci özel karşılaşmasında ise TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden, transferin flaş temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Teknik direktörümüz Cenk Laleci önderliğinde ekibimiz çok iyi çalışıyor. Genç ve dinamik bir ekip olarak lige renk katacağız. Yapacağımız bir kaç takviye ile ekibimin gücüne güç katacağız. Transfer komitemiz takviyeler için tüm çalışmalarını çok titiz bir şekilde yürütüyor" diye konuştu.

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