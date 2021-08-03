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Haberler Menemenspor Menemenspor’a Domgjoni piyangosu

Menemenspor’a Domgjoni piyangosu

Menemenspor’a Domgjoni piyangosu

3.8.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, İsviçre'nin Luzern takımına imza atan David Domgjoni'den 550 bin TL gelir elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Arnavutluk'un KF Laçi takımından keşfedip vitrine çıkardığı 24 yaşındaki futbolcunun alacaklarını da bıraktığı ifade edildi. Domgjoni transferinden elde ettiği gelirle nefes alan sarı-lacivertlilerde Laleci, "Domgjoni'nin yolu açık olsun. Kendisini keşfedip şans verdik. Menemen genç oyuncular için önemli bir vitrindir. Domgjoni'yi bulup getirdik. Neticede Avrupa'nın yolunu tuttu. Kulübümüz için de hayırlı oldu" diye konuştu.

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