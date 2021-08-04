Menemen’in kasası doldu

TFF Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, İsviçre'nin Luzern takımına imza atan David Domgjoni'den 550 bin TL gelir elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Arnavutluk'un KF Laçi takımından keşfedip vitrine çıkardığı 24 yaşındaki futbolcunun alacaklarını da bıraktığı ifade edildi. Yıldız savunmacının takımda kalması için büyük uğraş verdiklerini belirten genç çalıştırıcı, oyuncunun da önünü kesmemek adına transfere izin verdiklerini açıkladı.

Domgjonas transferinden elde ettiği gelirle nefes alan sarı-lacivertlilerde Laleci, "Domgjoni'nin yolu açık olsun. Kendisini keşfedip şans verdik. Menemenspor genç oyuncular için önemli bir vitrindir. Yerli ya da yabancı fark etmiyor. Bizlerin futbolcu havuzu oldukça geniş. Domgjonas'ı bulup getirdik. Neticede Avrupa'nın yolunu tuttu. Kulübümüz için de hayırlı oldu" diye konuştu.