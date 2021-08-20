Menemen’de rota Lisnic

TFF 1. Lig'e üç puanla başlayarak iddiasını ortaya koyan Menemenspor'da transfer sürüyor. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde takviye çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, gençlik harekatını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, stoper arayışında rotayı Almanya'ya çevirdi. Almanya 4. Lig seviyesinde Regionalliga West'te mücadele eden SF Lotte ekibinden Filip Lisnic gündeme geldi. Kulübüyle sözleşmesi sona eren kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen 22 yaşındaki Hırvat stoper için Menemen devreye girdi.

MALİYETİ OLDUKÇA DÜŞÜK

PİYASA değeri 75 bin Euro olan ve gelecek vadeden yıldız adayları arasında gösterilen Lisnic'e teklif götüren kurmaylar olumlu dönüş aldı. Genç Hırvat savunma oyuncusu ile yıllık maliyeti konusunda pazarlıklar sürerken transferin en kısa sürede olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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