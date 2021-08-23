Cenk Laleci bir kez daha istikrarı seçti

Lige evinde oynadığı maçta Erzurumspor'u 2-0 yenerek başlayan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Bandırmaspor deplasmanında da ilk 11'i bozmadı. İstikrarı seçen genç teknik adam, kalede Batuhan Şen'i oynatırken, Erzurumspor maçının kilit isimlerinden Ahmet Sagat, Alhassan, Ba, Toni Gomes ve Rasheed bir kez daha 11'de sahaya çıktı. İzmir ekibinde Kerem Paykoç, Sabbah ve İlyas Bircan da yedekler arasındaydı. Yönetim de tam kadro maça çıkarma yaparak futbolculara moral verdi. Korona virüs sebebiyle Menemenspor taraftarı stada alınmazken, Bandırmaspor'a da 1500'e yakın taraftarı maç boyunca büyük destek verdi.