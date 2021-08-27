Menemen’den iki takviye

TFF 1'inci Lig'de yarın evinde lider Ümraniyespor ile oynayacağı maça iddialı hazırlanan Menemenspor iki transfere daha imza attı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Başakşehir'in orta saha oyuncusu Emir Şenocak ve bir dönem Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan forvet Edouard Ndiaye ile resmen anlaşma sağladı. Başakşehir altyapısından yetişen Emir 2019-2020'de profesyonel oldu. 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon sadece 1 Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi. Ndiaye, İzmir ekibiyle dün 1+2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

19. TRANSFERİ YAPTILAR

Menemenspor, daha önce de Batuhan Şen ve Murat Hocaoğlu, Mazlum Demir, Batuhan Adıgüzel, Mete Çelik, Serkan Yola, Berkan Aydeniz, İlyas Bircan, Sinan Akgöl, Ahmet Aslan, Mert Tuncer, Emre Özer, Toni Gomes, Batuhan Kırdaroğlu, Abullah Aydın, Mahdi Sabbah ve Ahmet Sagat'ı kadrosuna takviye etmişti.