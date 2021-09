Menemen kendine geldi

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden Menemenspor Ege derbisinde evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek rahat nefes aldı. 15. dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK'da Orgill'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl sert vurdu, Batuhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. 35'te Anıl'ın soldan ortasında Sadi kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.

50'de Rasheed'in pasında Ahmet ceza sahası dışından çok sert vurdu, topu filelerle buluştu: 1-0. 70'te Ahmet'ten aldığı topla ceza sahasına giren Rasheed, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 2-0. Mücadele bu sonuçla sona erdi. Menemenspor puanını 6'ya yükseltirken, Manisa Futbol Kulübü üst üste 2. yenilgisini alıp 9 puanda kaldı.

CENK LALECİ'DEN ON BİRE ROTASYON

Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, dün Manisa FK maçında on birde önemli değişiklikler yaptı. Geçen hafta Adanaspor'a deplasmanda 6-2 yenilen sarı-lacivertlilerde bu maçta sahaya çıkan 6 oyuncu dün on bire alınmadı. Laleci, savunmada İlyas'ın yerine Sinan'a, Ömer'in yerine Kerem'e, Emre Batuhan'ın yerine Mete'ye, Sabbah'ın yerine Pote'ye, Alhassan'ın yerine Cem'e ve Berkan'ın yerine de Emre Özer'e şans verdi. Laleci, hücum hattında da Ahmet Sagat'a bu kez kanatta görev verdi, Pote'yi ileri uçta kullandı

MİNİ YORUM/ Burak Hakerler

MENEMENSPOR'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

TFF 1. Lig'de henüz 4 gün önce Adanaspor'dan deplasmanda 6 gol yiyen Menemenspor dün ligin flaş ekibi Manisa FK'ya patladı. Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, şampiyonluğun favorisi Manisa ekibini iyi etüt etmiş. Laleci, özellikle ilk yarıda akılcı bir taktik uyguladı. İlk 45'te Manisa FK'yı kendi yarı alanında kabul eden Menemen, adam adama savunmayla rakibine göz açtırmadı. Manisa'nın kanatları kullanmayıp, göbekten ara paslarla savunma arkasına Orgill ile sarkma düşüncesi ise Menemen savunmasına takıldı. Çok iyi pozisyon alan Mazlum ve Kerem, Manisa'nın yıldızlarına göz açtırmadı. İlk yarıda rakibinin üzerine çok gitmeyen sarı-lacivertliler, 2. yarıda ise bu kez gol aramaya başladı. Manisa'nın üçlü savunmasını geçmek ise zor olmadı. Önce Ahmet ardından Rasheed'in golleri Menemen'i iki farklı üstünlüğe taşırken, Manisa'da ise şaşkınlık hakimdi. Belli ki Manisa FK İzmirli rakibini biraz hafife almış. Menemen çok haklı bir galibiyet aldı ve bütçe, kadro kalitesi ne olursa olsun maçların sahada oynanıp, bittiğini gösterdi. Helal olsun size...