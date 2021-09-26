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Haberler Menemenspor Pazar heyecanı

Pazar heyecanı

Son maçta Denizlispor’u yenen Altınordu, deplasmanda Bandırmaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Ankaragücü ile berabere kalan Menemenspor ise evinde 16.00’da Eyüp’ü ağırlayacak.

Pazar heyecanı

26.9.2021

TFF 1. Lig'de iki İzmir temsilcisi bugün kritik maçlar oynayacak. Geçen hafta Denizlispor maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altınordu, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekibinde sakatlığı süren Şeref ve kırmızı kart cezalısı Yusuf Yalçın forma giyemeyecek.

GALİBİYETE ODAKLANDI
Son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemen evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Maç beIN Sports Max HD 2 ile TRT Spor'dan yayınlanacak. Teknik direktör Cenk Laleci iyi gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçta 4 puan toplamamız takımın motivasyonunu artırdı. Taraftarımız önünde Eyüp müsabakasını da kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

GÖZLER RECEP'TE
Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Altınordu'da gözler Recep Aydın'da olacak. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 maçta da forma giyerken 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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