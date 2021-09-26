Pazar heyecanı

TFF 1. Lig'de iki İzmir temsilcisi bugün kritik maçlar oynayacak. Geçen hafta Denizlispor maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altınordu, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekibinde sakatlığı süren Şeref ve kırmızı kart cezalısı Yusuf Yalçın forma giyemeyecek.

GALİBİYETE ODAKLANDI

Son iki maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Menemen evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Maç beIN Sports Max HD 2 ile TRT Spor'dan yayınlanacak. Teknik direktör Cenk Laleci iyi gidişatlarını sürdüreceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçta 4 puan toplamamız takımın motivasyonunu artırdı. Taraftarımız önünde Eyüp müsabakasını da kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



GÖZLER RECEP'TE

Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Altınordu'da gözler Recep Aydın'da olacak. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 maçta da forma giyerken 1 gol attı, 2 de asist yaptı.