Menemen’de forma savaşı

TFF 1. Lig'de son maçında Altınordu'ya yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Menemenspor'da forma savaşı iyiden iyiye kızıştı. Menemenspor'un bu sezon 8 haftada kaydettiği 9 golün 8'ine forvet oyuncuları imza attı. Ahmet Sagat 4, Rasheed ve Sabbah 2'şer gol atarak takımlarına önemli bir katkı sunarken, henüz golle tanışamayan Pote de milli arada yarışa dahil oldu. Savunma oyuncusu Ba da bir gol kaydetti. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde milli arada yapılan çalışmalarda Pote, Sabbah, Ahmet ve Rasheed'in performansları göz doldurdu.

SABBAH'A ŞANS VERİLECEK

Ahmet, Rasheed, Sabbah ve Pote forma rekabeti içine girerken, teknik direktör Cenk Laleci'nin yüzü güldü. Genç teknik adamın milli ara dönüşü İzmir'de karşılaşacakları kritik Samsunspor maçına Pote'nin yerine ileri uçta golcü Sabbah'la çıkması bekleniyor.

IZMİR EKİBİNDE FORVETE ÖZEL İDMAN

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Altınordu maçında çok üstün oynadık. Ancak gol atmakta, topu çizgiden geçirmekte sıkıntılar yaşadık. Gol vuruşu çalışmalarımızı milli ara boyunca devam ettireceğiz" dedi.

■ BERKE ÖZBAY