İstikrarın adı Rasheed

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Menemenspor'da forvet oyuncusu Rasheed takıma katıldığı günden bu yana sergilediği performansla dikkatleri çekiyor. İzmir ekibinde son 3 sezonda kadroda büyük değişiklikler yaşanırken, değişmeyen tek isim Nijeryalı golcü oldu. 2019-2020 sezonunda Tire Belediyespor'dan bedelsiz olarak takıma katılan ve geride kalan yıllarda takımın değişilmezi konumuna gelen Nijeryalı forvet, sarılacivertlilerin demirbaşı oldu. Bu sezon da teknik direktör Cenk Laleci'nin değişmezi olan 22 yaşındaki golcü, 8 maçın tamamında ilk 11'de şans buldu. Rasheed, bu süreçte 2 gol atıp 1 de asist yaptı



40 MAÇTA OYNADI

Genç futbolcu Rasheed, takıma katıldığı 2019- 2020 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı 40 maçta giydi, toplamda 10 gol atıp 4 de asiste imza attı.



CENK LALECİ: YENECEĞİZ

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, 16 Ekim'de iç sahada ağırlayacakları Samsunspor'u yeneceklerini iddia etti. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Cenk Laleci, "Oyun seviyemizi yükseltmek için ekstra çalışmalar yapıyoruz. Samsunspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

BERKE ÖZBAY