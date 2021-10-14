  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen’de Pote gole hasret

Menemen’de Pote gole hasret

Menemen’de Pote gole hasret

14.10.2021

TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli golcü Mickael Pote oynadığı 5 müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. İlk kez 4. haftadaki Adanaspor deplasmanında kadroya alınıp, 68. dakikada oyuna dahil olan Beninli santrfor, daha sonra ilk 11'de şans bulduğu Manisa FK, Ankaragücü (D), Eyüpspor ve Altınordu (D) karşılaşmalarında da rakip fileleri sarsamadı. Pote sadece Ankaragücü deplasmanında Rasheed'e asist yaptı. Pote, Adana Demirspor formasıyla 2015-16'da 20 gol, 2016-17'te 24 gol atarak iki kez gol kralı olmuştu. Samsunspor maçında ilk 11'de yer alması beklenen Pote, Menemenspor'da ilk golünü atarak siftah yapmak istiyor
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de Pote gole hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.