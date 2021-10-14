Menemen’de Pote gole hasret

TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli golcü Mickael Pote oynadığı 5 müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. İlk kez 4. haftadaki Adanaspor deplasmanında kadroya alınıp, 68. dakikada oyuna dahil olan Beninli santrfor, daha sonra ilk 11'de şans bulduğu Manisa FK, Ankaragücü (D), Eyüpspor ve Altınordu (D) karşılaşmalarında da rakip fileleri sarsamadı. Pote sadece Ankaragücü deplasmanında Rasheed'e asist yaptı. Pote, Adana Demirspor formasıyla 2015-16'da 20 gol, 2016-17'te 24 gol atarak iki kez gol kralı olmuştu. Samsunspor maçında ilk 11'de yer alması beklenen Pote, Menemenspor'da ilk golünü atarak siftah yapmak istiyor

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