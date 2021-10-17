Menemen mutlu

TFF 1. Lig'de son olarak İzmir derbisinde Altınordu'ya mağlup olan Menemenspor, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. 12. dakikada Abdullah'ın kullandığı kornerde Ömer Şahbaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 27'de orta alandan gelişen Samsunspor atağında Cihan'ın pasıyla topla buluşan Diomande yaklaşık 30 metreden şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1. 46'da Rasheed, Barış'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 47'de Mazlum penaltıyı gol çevirdi: 2-1.

KARŞILIKLI GOLLER DEVAM ETTİ

52'de Gomes'in topuk pasında topla buluşan Ahmet Sagat, soldan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-1. 56'da Yasin Öztekin'le serbest vuruş kullanan Samsunspor'da ceza sahası içinde karambolde kalan topu önünde bulan Tomane, sert bir şutla fileleri havalandırdı: 3-2. 80'de Tomane, Ahmet Aslan'ı düşürdü ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmayı Menemenspor 3-2 kazanmayı başardı.

TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar Samsunspor ile oynanan karşılaşmada yağmurlu havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Maç boyunca tezahüratlarını sürdüren tribünler, Menemenspor'un kazanması için elinden geleni yaptı. Bando eşliğinde 90 dakika takımlarına destek veren taraftar, 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

AHMET 2 MAÇ SONRA GOL ATTI

Menemenspor'un 4 golle fileleri en çok sarsan ismi Ahmet Sagat, Samsunspor karşısında 2 maçlık gol orucunu bozdu. Takımının 3. golüne imza atan Sagat, bu sezonki 5. Golünü atmayı başardı.

CENK LALECİ'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci Samsunspor maçında Altınordu karşısında oynattığı 4 isimde değişikliğe gitti. Kerem, Ba, Emre ve Pote'nin yerine Ömer, Alhassan, Abdullah ve Gomes karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Öte yandan Menemenspor'un büyük umutlarla transfer ettiği golcü Pote, geldiği günden beri oynadığı 5 maçta gol katkısı veremeyerek hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik direktör Cenk Laleci Samsunspor karşısında Pote'yi yedek kulübesine çekerken, yerine Toni Gomes'i oynattı.