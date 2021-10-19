Bergama Belediye’de Murat Yoldaş gitti

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta Formül Erbaaspor'a iç sahada öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran düşme hattındaki Bergama Belediyespor'da teknik direktör Murat Yoldaş'la yollar ayrıldı. Grupta 8 haftada 6 puan toplayabilen 16. sıradaki kırmızı- lacivertlilerde yeni teknik adam bulunana kadar takımı antrenör Soner Keleş'in çalıştıracağı öğrenildi. Yönetimin yeni teknik adamı belirlemek için bir toplantı yapacağı ve kararını bir kaç gün içinde açıklayacağı ifade edildi. Yönetimin bazı oyuncularla da bir görüşme yapacağı ifade edildi.

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