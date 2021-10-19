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Menemenspor’da Ahmet rüzgarı

9 karşılaşmada 5 gol atan golcü, krallıkta Ankaragücülü Eren ile Kocaelisporlu Ndlovu ile çekişiyor

Menemenspor’da Ahmet rüzgarı

19.10.2021

TFF 1. Lig'de evinde oynadığı maçta Samsunspor'u 3-2 yenen Menemenspor'da yüzler gülerken, sarı-laciverli ekipte golcü Ahmet Sagat fırtınası esiyor. Sezon başında Alman ekibi Koblenz'den gelen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 9 maçta 5 gol atarak gol krallığı yarışında iddialı bir konuma geldi ve 3. sırada yer aldı. Ligde Ankaragücü'nde forma giyen Eren Derdiyok 7 golle ilk sırada yer alırken, Kocaelispor'dan da Ndlovu attığı 6 golle kendine ikinci sırada yer buldu.

MANİSA FK MAÇINDA YILDIZLAŞTI
Geçen sezon Alman temsilcisinde oynadığı 36 karşılaşmada 8 gol atabilen Sagat, bu sezon ise geride kalan 9 haftada gol yollarında daha etkili bir görüntü çizdi. Ahmet Sagat, Erzurumspor, Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü, Ankaragücü ve son olarak Samsunspor ağlarına birer gol attı. Menemen'in evinde Manisa FK'yı 2-0 yendiği maçta ilk golü kaydeden ikinci golde de Rasheed'e asist yapan Ahmet Sagat'ın izlendiği öğrenildi.

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