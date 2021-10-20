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Menemen’e sürpriz

Adana Demirspor’un dünyaca ünlü İtalyan golcüsü Mario Balotelli, İzmir ekibine ziyarette bulundu, başarı diledi

Menemen’e sürpriz

20.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dünyaca ünlü İtalyan santrforu Mario Balotelli, erkek kardeşi Enock Barwuah'ın kadrosunda yer aldığı İzmir temsilcisi Menemenspor'u ziyaret etti. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Çavuşköy Tesisleri'nde Balotelli ile çekilen hatıra fotoğrafını, "Misafir Ağır. Mario Balotelli" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kardeşi Enock Barwuah ile hasret gideren ünlü golcünün Menemenspor'un maçlarını takip ettiği öğrenildi. İzmir'de 1 gün kalan Balotelli'nin Adana'ya döndüğü ifade edildi. Türkiye'de önce ağabeyinin oynadığı Adana ekibine transfer olup, ardından Menemen'e kiralanan, 1. Lig'de henüz forma şansı bulamayan Enock Barwuah'ın haftaya Karşıyaka ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında görev alacağı belirtildi.

"ÇIKIŞI SÜRDÜRECEĞİZ"
Samsun'a 3-2 yenerek çıkışa geçen Menemenspor hedef büyüttü. Teknik direktör Cenk Laleci, "Takımımın performansından son derece memnunum. Artık seri galibiyetler alıp yukarıya tırmanma vakti geldi" dedi.

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