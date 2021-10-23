Menemen seri peşinde

TFF Birinci Lig'de üst sıraları hedefleyen Menemenspor, bugün zorlu 90 dakikada Boluspor önünde deplasmandaki ilk 3 puanını arıyor. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Zorlu müsabakayı TRT Avaz canlı olarak ekranlara getirecek. Geçen hafta sahasında ligin iddialı ekibi Samsunspor'u yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Bolu'yu da deplasmanda yenerek seri galibiyetlerle çıkışa geçmeyi planlıyor. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mahamadou Ba'nın bu maçta riske edilmeyece ği öğrenildi.

MENEMENSPOR'UN İSMİ DEĞİŞTİ

ÖTE yandan İzmir temsilcisi Menemenspor'un bu sezon bitimine kadar "NasaDoge Menemenspor" olarak mücadele edeceği bildirildi. Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Nasa- Doge Finance" ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE MAZLUM CEZA SINIRINDA

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, maç öncesi 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Mazlum Demir'i kart görmemesi konusunda uyardı. Mazlum, kart görmesi halinde sonraki hafta İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.