Cenk Laleci istikrarı seçti

Genç teknik adam, Bolu maçı öncesinde kadroyu bozmadı

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, Boluspor ile oynanan maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi. Genç teknik adam, İzmir ekibinin Samsunspor'u sahasında 3-2 dize getirdiği karşılaşmada görev verdiği ilk 11'i dünkü karşılaşmada da sahaya sürerek istikrarı seçti. Kalede yine Batuhan Şen yer alırken, forvet hattında da Ahmet Sagat ile Rasheed görev yaptı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Pote ise bir kez daha yedekler arasındaydı. Cenk Laleci, geçen haftalarda olduğu gibi Sabbah'ı da yedek kulübesinde oturttu. İzmir ekibinde sakatlığı süren Ba, kadroya dahil edilmedi