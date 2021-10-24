Cenk Laleci istikrarı seçti

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, Boluspor ile oynanan maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi. Genç teknik adam, İzmir ekibinin Samsunspor'u sahasında 3-2 dize getirdiği karşılaşmada görev verdiği ilk 11'i dünkü karşılaşmada da sahaya sürerek istikrarı seçti. Kalede yine Batuhan Şen yer alırken, forvet hattında da Ahmet Sagat ile Rasheed görev yaptı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Pote ise bir kez daha yedekler arasındaydı. Cenk Laleci, geçen haftalarda olduğu gibi Sabbah'ı da yedek kulübesinde oturttu. İzmir ekibinde sakatlığı süren Ba, kadroya dahil edilmedi
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