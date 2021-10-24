Menemen yıkıldı

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Samsunspor'u yenen Menemenspor, bu kez deplasmanda son 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Boluspor'a 1-0 yenildi. 11'de Fethi'nin uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Abdullah'ın çok sert şutunda top üstten auta gitti. 13'te Sinan ceza sahası dışında Bregu'ya faul yaptı. Atışı kullanan Bregu'nun şutu defanstan döndü. 22'de Roshi'nin sağdan sert ortasında ceza sahası içinde Kossongo yakın mesafeden topa dokunamadı. 32'de Ali Keten'in ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Menemensporlu Rasheed takımını mutlak bir golden etti.

KALECİ BATUHAN YETMEDİ

58'de Kassongo'nun yerden sert şutunda Mazlum'a çarpan topa kaleci Batuhan Şen son anda sahip oldu. 59'da Abdullah'ın kullandığı korner atışında Ahmet Sagat'ın kafa vuruşunda kaleci Selmani, topu kornere atarak mutlak bir golü önledi. 63'te Kassongo'nun yakın mesafeden kafa şutunda kaleci Batuhan Şen gol izni vermedi. 75'te Abdurrahman'ın sağdan ortasında Zahit'in şutunda top yandan az farkla dışarıya çıktı. 89'da Kassongo'nun pasında topla buluşan Berk, düzgün vurdu: 1-0. Karşılaşmayı Menemenspor 1-0 kaybetti. Maçın ardından İzmir temsilcisinde futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Serafettin ÇIRACI yorumladı

KOSKOCA 90 DAKİKADA SADECE 2 POZİSYON!

FUTBOLDA istikrar çok önemli... Belki her takımın her takımı yeneceği bir lig izliyoruz ama, Samsunspor'u müthiş bir oyun ve istekle yenen Menemenspor, kağıt üstünde son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Boluspor karşısında da favoriydi. İzmir ekibi, ev sahibi Boluspor'un daha maçın başında saldıracağını düşünerek pas trafiğini arttırmaya çalıştı. İlk 10 dakika bunda başarılı olsa da gerisi gelmedi. Kanatları kullanarak golcü Ahmet Sagat'ı topla buluşturmak isteyen Menemen'in ilk yarıdaki istediği hayat da bulmadı. Bu bölümde topla buluşan bir tek Rasheed vardı, o da golü atamadı. İlk yarı kısır döngü içinde geçerken, ikinci bölümde ise sahada daha keyifli bir futbol vardı. Konuk ekip Menemenspor, ilk yarıda topla buluşturamadığı golcüsü Ahmet Sagat'ı oyundan çıktığı 75. dakikaya kadar sadece bir kez buluşturdu, o da tehlike oldu. Sagat'ı topla buluşturma yüzdesi çok kısır kalınca istenilen 3 puan gerçekleşmedi ve iş tersine döndü. Menemenspor "Bu maçı berabere bitiririm" düşüncesindeyken çok kritik dakikada yenilen gol hiç hesaba katılmadı, faturası da ağır oldu.