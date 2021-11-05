Kır zinciri Menemen

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta müsabakasında Menemenspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Bugün saat 20.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Bu sezon evinde sergilediği performansı deplasmanda gösteremeyen sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı beş karşılaşmada sadece 1 puan topladı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, oynadığı son maçta düşme hattındaki Boluspor'a dış sahada 1-0 kaybederek ateş hattının 1 puan üstünde konumlandı, tehlike çanları çalmaya başladı.

TEK HEDEF 3 PUANA UZANMAK

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "İstanbulspor deplasmanından istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Dış sahada oynadığımız 5 maçta 1 puan alabildik. Ancak bu kötü istatistiğe son vereceğiz" diye konuştu.İzmir ekibi, İstanbulspor'la bugün 20.00'de karşılaşırken ilk deplasman zaferini alacak