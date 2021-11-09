"Abimle ikiz gibiyiz"

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Enock Barwuah kendisi ve Adana Demirspor'un kadrosunda yer alan ağabeyi Mario Balotelli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabeyi ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu kaydeden Barwuah, "Ağabeyimle neredeyse ikiz gibiyiz. Aramız çok iyi. Şu an için kariyerimde futboldan keyif almam gereken bir noktadayım. Formumu tekrar yakalamak için çalışmaya, antrenmanlara devam edeceğim. Türkiye'deki kariyerime yeni başladım ve biraz zamana ihtiyacım var. Yaklaşık 2 yıl sonra kupada ilk maçıma çıktım. Formumu geri kazanmaya devam ediyorum" dedi.

BALOTELLİ DOĞRU KARAR VERDİ

AĞABEYİ Ballotelli'nin kariyerinde Adana Demirspor'u seçmesinin doğru bir karar olduğunu kaydeden Barwuah şöyle konuştu: "İtalya Milli Takımı'na dönmek için çok çalışıyor. Onu daha da fazla çalışması için ben zorladım."