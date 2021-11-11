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Menemen’in Ahmet’i var

Sarı-lacivertli ekip gurbetçi golcüsünün gol attığı beş maçta sadece 1 kez kaybetti

Menemen’in Ahmet’i var

11.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor, gurbetçi golcüsü Ahmet Sagat'ın gol attığı maçlarda kolay kolay kaybetmiyor. Attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda olan Ahmet'in fileleri sarstığı 5 karşılaşmada İzmir ekibi sadece 1 maçı kaybetti. Ahmet'in gol attığı maçlarda sarı-lacivertliler Samsun'u 3-2, Manisa FK ve Erzurum'u 2-0'la geçerken, Ankaragücü ile ise 2-2 berabere kalarak 10 puan topladı. Sadece Adana'nın 6-2 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta Sagat'ın attığı gol takımının puan kazanmasına yetmedi. İzmir temsilcisi, geride kalan 12 haftada çıktığı 11 maçta yalnızca 3 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile 11 puan topladı ve düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldı.

■ BERKE ÖZBAY

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