Menemen pes etmedi

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Nasadoge Menemenspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla son 7 maçında 6. beraberliğini alan Menemenspor 23 puana ulaşırken, Bandırmaspor puanını 33'e çıkardı. 11. dakikada sol kanattan yüklenen Bandırmaspor'da Landel'in pasıyla topla buluşan Caner, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu attı, meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.

BA KIRMIZI KART GÖRDÜ

26'da sol kanatta atak yapan Bandırmaspor'da Doğancan'ın pasıyla birlikte savunma arkasına sızan Guido, uzak köşeye vurdu ancak top az farkla oyun alanını terk etti. 74'te konuk ekipte Keny'nin pasında topla buluşan Doğancan sol çaprazdan ceza sahasına girip vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1. 84'te sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Abdullah ceza sahasına ortaladı, Ahmet Sagat düzgün bir kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1. 90+3'te Allyson'u düşüren Ba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.



İKİ TAKIMDAN DA ANLAMLI HAREKET

NASADOGE Menemensporlu ve Bandırmasporlu futbolcular attıkları golün ardından Ahmet Çalık'ı unutmadı. Her iki takım futbolcuları da üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu tişörtle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden genç meslektaşını andı. Öte yandan müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Ahmet Çalık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





PROTOKOLDE TARTIŞMA

Menemenspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın 30. dakikasında protokol tribününde olaylar yaşandı. Sahada yaşanan bir pozisyonun ardından iki takımın yöneticileri arasında sözlü atışma yaşandı. Daha sonra olaylar yatışmayınca polis ekipleri tribüne çıkarak müdahalede bulundu. Olaylar yine yatıştırılamayınca güvenlik güçleri Bandırmalı yöneticileri stat dışına çıkardı.



LALECİ İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

NASADOGE Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci Bandırmaspor karşılaşmasında geçen hafta BB Erzurumspor karşılaşmasında görev verdiği Ömer, Enes, Emre Özer ve Abdullah yerine kart cezası biten kaptan Mazlum, Cem, Ba ve Batuhan Kırdaroğlu'nu ilk 11'e monte etti.

ÖTE yandan Menemenspor'un evinde Bandırmaspor'u konuk ettiği müsabakada İzmir temsilcisinin taraftarları soğuk havadan dolayı karşılaşmaya ilgi göstermedi, sarı-lacivertli tribünler büyük oranda boş kaldı.



MİNİ YORUM - HAYRİ ÜLGEN

Menemenspor kazanmalıydı

MENEMENSPOR, geçen hafta Erzsurum karşısında bilhassa ikinci 45 dakikada iyi bir futbol oynayıp, altın değerinde 1 puan almıştı. Bu da takıma büyük moral olmuştu. Ancak dün Bandırma karşısında Menemen'in o canlı, diri ve pozitif futbolunu görmedim. Halbuki Menemenspor'un bundan sonra kaybettiği puanlar kendisinin kümede kalma şansını azaltır. Bu bağlamda Bandırmaspor maçı aslında hem umut maçı hem de alttan kurtulmak için büyük bir fırsattı. Ancak Menemenspor maalesef altın değerinde 2 puan kaybederek, 1 puana razı oldu. Cenk Laleci ve futbolcular şunu unutmasın ki böyle maçları alamazlarsa ileride çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca Ahmet Sagat'ı çok beğendim. Aferin Ahmet Sagat. Yakın zamanda çok iyi bir golcü olacaksın. Biraz daha çalışmalısın. Attığın gol mükemmeldi. Ben de eski bir golcüyüm. Kafa golün harikaydı. Sakım şımarma, böyle devam et.