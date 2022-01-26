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Haberler Menemenspor Menemen’de Ahmet Sagat rüzgarı esiyor

Menemen’de Ahmet Sagat rüzgarı esiyor

İzmir ekibinin 25 yaşındaki golcüsü, şu ana kadar ki 21 maçta 10 gol atmayı başardı

26.1.2022

Menemen’de Ahmet Sagat rüzgarı esiyor

Menemenspor'da Ahmet Sagat rüzgarı esiyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Almanya Güneybatı Bölgesel Lig (4. Lig seviyesi) takımlarından RW Koblenz takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ahmet Sagat, attığı 10 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. 25 yaşındaki golcü futbolcu attığı gollerle takımının kazandığı 23 puanın 16'sına katkı verdi. Gurbetçi golcü Ahmet Sagat, 9 farklı takıma 10 gol atmayı başardı.

SAGAT GOL KRALLIĞI PEŞİNDE
Yıldız golcü, şu ana kadar ikisi BB Erzurumspor olmak üzere Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü, Ankaragücü, Samsunspor, Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Ümraniyespor ağlarını havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu, performansıyla Süper Lig kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Yönetim, talipleri olan gurbetçi golcü için 2 milyon TL bonservis bedeli istiyor. Ahmet Sagat, Spor Toto 1. Lig gol krallığında da 12 gollü İbrahim Yılmaz ve 11 gollü Umut Bulut'un ardından 3. sırada bulunuyor.