Menemen nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek 26 puana ulaşan Nasadoge Menemenspor derin bir nefes aldı. Bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler kurtuluş yolunda çok önemli bir adım attı. Teknik direktör Cenk Laleci hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Adanaspor'un güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Laleci, "Haftalardır iyi futbol ortaya koymamıza rağmen sonuca gidemiyorduk. Bu maç bize ilaç gibi geldi. Ancak tam olarak rahatlamış olmasak da büyük moral kazandık" dedi.

YERE SAĞLAM BASACAĞIZ

Futbolcularının özgüvenlerinin yerine geldiğini, yere daha sağlam basacaklarını açıklayan teknik direktör Cenk Laleci şöyle devam etti: "Yeni transferlerimizin de tam uyum sağlamasıyla daha güçlü bir takım haline geleceğiz. Pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile zorluğu yüksek bir maç oynayacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Alt sıralarla olan bağımızı da koparacağız" diye konuştu.

AHMET KRALLIĞA KOŞUYOR

MENEMEN'İN Adanaspor'u 2-1 yendiği maçta takımı adına ilk golü atan Ahmet Sagat, 11 gole ulaştı. Sagat, attıkları 12'şer golle krallıkta önde bulunan İstanbulspor'lu İbrahim Yılmaz ile Eyüpspor'lu Umut Bulut'u 1 gol geriden takip ediyor.