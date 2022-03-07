Menemen mutlu

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak için mücadele eden Nasadoge Menemenspor, Play-Off mücadelesi veren Karadeniz ekibi Samsunspor'u 4-2 yenerek rahat nefes aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, çok zorlu bir maçı kayıpsız geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



"BİZ ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Geçen hafta evlerinde Altınordu'ya yenildiklerini hatırlatan teknik direktör Cenk Laleci, "Samsunspor deplasmanında belki kimse bizim kazanacağımızı düşünmüyordu. Ancak biz takım olarak galibiyete inanmıştık. Üstelik iki kez yenik duruma düştüğümüz bir deplasmandan net bir skorla kazanarak döndük. Oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Biz iyi bir takımız ve bunun devamını getireceğiz. Alt sıralarda çok ciddi bir yarış var. Kalan haftalar zorlu geçecek ama biz hazırız. Bu takım sezonu iyi bir yerde tamamlayacaktır. Çünkü çok çalışıyoruz ve çalışmamızın karşılığını alıyoruz. İyi futbol oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Menemenspor cumartesi günü evinde Beypiliç Boluspor'la oynayacak.