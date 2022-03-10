Menemenspor’un avantajı iç saha

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'u 4-2 yenerek alt sıralardan kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor, üst üste iki maçını evinde oynayacak. Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, ardından ise üst sıraları hedefleyen İstanbulspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci taraftarın desteği ile iki maçtan 6 puan beklediklerini söyledi. Her maçın çok kritik olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "İç saha avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.

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