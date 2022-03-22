Menemenspor’da flaş gelişme

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Menemenspor'da kayyum bilmecesi yaşanıyor. İzmir ekibinin 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiği olağanüstü kongrelerin Yargıtay'a taşınan konuları reddedilince Menemenspor Kulübü'nün yapmış olduğu kongreler iptal edildi. Yargıtay'ın iptal kararı üzerine davacı Fikret Uzun, "Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, kulübe kayyum atanarak en kısa sürede 111 eski üye ile tekrar seçim yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Bir yıl önce yapılan son genel kurulda kulübün yarışmacı haklarının şirkete devredildiği genel kurulla ilgili davanın devam ettiğini, 24 Mayıs'ta duruşmanın yapılacağını hatırlatan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ise iddiaları yalanladı. Şahin, "Evet; ilk iki genel kurul iptal edildi. O zaman da kayyum gelecek iddiaları vardı. Mahkeme, kayyum talebini o dönemde de reddetmişti. Şu anda son genel kurulla ilgili bir sorun yok. Dava devam ediyor" dedi.

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