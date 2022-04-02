Menemenspor’da Mahdi Sabbah kayıp

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattıyla olan puan farkını açmaya çalışan Menemenspor'da Mahdi Sabbah kayıplara karıştı. İzmir temsilcisinin sezon başında Fildişi Sahilleri ekibi Ecole de Football Samandje d'Aby'den kadrosuna kattığı Lübnanlı futbolcu, 85 gündür formaya hasret kaldı. Sezonun ilk yarısında 16 maçın 4'üne ilk 11'de başlayan ve 499 dakika sahada kalan 18 yaşındaki genç hücumcu bu süreçte takımı adına 3 gol katkısı verdi. Ligin ikinci yarısında geride kalan 10 mücadelede ise şans bulamayan Sabbah, rotasyonun da dışında kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin keşfettiği ve takıma kattığı yıldız futbolcunun sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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