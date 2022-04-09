Menemen’in İstanbul fobisi

SPOR Toto Birinci Lig'de son iki maçından 6 puan çıkaran ve düşme hattıyla puan farkını açmak isteyen Menemenspor'un İstanbulspor'a karşı şansı tutmuyor. Daha önce 11 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçında İzmir temsilcisi sahadan yalnızca 2 kez galibiyetle ayrılırken, İstanbul ekibi bu maçlardan 5 galibiyet çıkardı, 4 kez ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'a karşı oynadığı son üç maçı kaybederken, Menemenspor ilk yarıda deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibine 3-2 yenildi.

KORKULU RÜYA GÖRMEYECEĞİZ

BU maçlarda rakip fileleri 12 kez sarsan Menemen, kalesinde ise 18 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, yakaladığı çıkışı sürdürerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Menemen ayrıca İstanbulspor fobisini yenmenin hesaplarını da yapıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, rakiplerini yenerek geri kalan haftalarda korkulu rüya görmek istemediklerini ifade etti.