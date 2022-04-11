Menemen’den fren

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Menemenspor, evinde Play- Off hattında yer alan İstanbulspor'a 3-1 yenildi ve 35 puanda kaldı. 2'de Batuhan Kırdaroğlu'nun soldan taşıdığı top sonrası şutu kalecide kaldı. 31'de Mehmet'in pasında kaleye yönelen top direğin yanından kornere gitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

37'de Muammer'in ara pasında savunma arkasına hareketlenen Topalli topu filelere gönderdi: 0-1. 58'de Ali'nin soldan ortasına Muammer iyi yükseldi: 0-2. 60'ta Abdullah'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Gomes Alperen'i geçmeyi bildi: 1-2. 65'te Rroca'nın pasında topla buluşan Topalli kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3. Maç 3-1 bitti.



SERİ SONA ERDİ

SPOR Toto Birinci Lig'de oynadığı son iki maçını kazanan Menemenspor, Samsunspor (D) ve Boluspor maçlarından 6 puan çıkarmayı bilerek yakaladığı çıkışı İstanbul temsilcisi karşısında sürdüremedi. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılarak galibiyet serisine son verdi. Ayrıca İzmir ekibi, İstanbul'a karşı süren galip gelememe serisine de son veremedi.



MİNİ YORUM - Berke ÖZBAY

Menemen'in eli kolu baglandı

Menemenspor, yokları oynadı. Maç başından itibaren rakibine karşı üstünlük kuramayan İzmir ekibi, kalesinde de çok pozisyon verdi. Kritik haftalara girilmişken bu oyun kabul edilemez. Menemen geride kalan süreçte iç sahada sergilediği performansla ön plana çıkan bir takım olmasına rağmen, kalite farkına karşı sarı-lacivertlilerin eli kolu bağlandı. Takım oyununu hücumda ve savunmada sergileyemeyen Menemenspor'da bireysel performanslar da geri planda kalınca sonuç kaçınılmaz oldu. Ahmet Sagat oldukça etkisizdi, Cisse'nin yokluğunda orta alanda rakibin bariz üstünlüğü İzmir ekibinin dengesini bozdu. Laleci'nin ekibi son 7 haftaya girilirken ateş hattıyla farkı iki puanda bıraktı. Menemen'in bu yenilgiyi unutup kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanması şart. Yoksa kabus kaçınılmaz.