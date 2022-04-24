  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen’e sert rakip

Menemen’e sert rakip

Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi bugün deplasmanda saat 13.30’da Keçiörengücü ile çok önemli maç oynayacak

24.4.2022

Menemen’e sert rakip

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Balıkesirspor ve Kocaelispor'la berabere kalıp düşme potasına giren Nasadoge Menemenspor, bugün deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2'den canlı olarak yayımlanacak. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ankara Keçiörengücü'nün en önemli rakiplerinden biri olduğunu söyledi. Laleci, "Bizim 37 puanımız var. Keçiörengücü de 1 puan üzerimizde. Çok kritik bir müsabaka oynayacağız. Kazanıp rakibimizi geride bırakmayı hedefliyoruz. Futbolcularım sahada gerekeni yapacaktır. İzmir'e galibiyetle döneceğiz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA