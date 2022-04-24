Menemen’e sert rakip

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Balıkesirspor ve Kocaelispor'la berabere kalıp düşme potasına giren Nasadoge Menemenspor, bugün deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2'den canlı olarak yayımlanacak. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ankara Keçiörengücü'nün en önemli rakiplerinden biri olduğunu söyledi. Laleci, "Bizim 37 puanımız var. Keçiörengücü de 1 puan üzerimizde. Çok kritik bir müsabaka oynayacağız. Kazanıp rakibimizi geride bırakmayı hedefliyoruz. Futbolcularım sahada gerekeni yapacaktır. İzmir'e galibiyetle döneceğiz" diye konuştu.