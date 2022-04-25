Menemen kayıp

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne yenilerek ağır yara aldı. Oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi kötü gidişatını sürdürdü. 18. dakikada Alhassan'ın şutunda top yandan dışarıya gitti. 20'de Himmet sağ tarafta Eze'ye faul yaptı. 21'de Taşkın kullandığı faul atışında kaleci Batuhan topu güçlükle çıkardı. Sabbah tehlikeyi uzaklaştırdı. 28'de Olawoyin'in pasında Eze yakın mesafeden topu auta gönderdi. 30'da Olawoyin ceza sahası içinde topu Eze'ye aktardı. Eze takımını öne geçirdi: 1-0.

KALECİ BATUHAN İYİYDİ

37'de Taha Batuhan'ın kafa vuruşunda Menemen kalecisi Batuhan gol izni vermedi. 44. dakikada ani gelişen Keçiörengücü atağında Alhassan topu üstten auta attı. 56'da Taşkın'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Olawoyin, istediği gibi vuramadı, dışarıya gönderdi. 60'ta Uzodimma'nın pasında Muharrem'in yakın mesafeden şutunda top savunmadan döndü. 70'te Olawoyin'in pasında Anıl'ın müdahale edemediği topu önünde bulan Uzodimma'nın vuruşunda kaleci Batuhan gol izni vermedi. 80'de Eze'nin sert şutunda Menemen kalecisi Batuhan topu güçlükle kontrol etti. Menemenspor müsabakayı 1-0 mağlup kapattı.



LALECİ'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Keçiörengücü karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü Sinan'ın yerine Sabbah'a, Enes'in yerine ise Harrison'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin Lübnanlı forveti Sabbah uzun bir süre sonra tekrar ilk 11'de şans buldu. Genç yıldız en son ilk yarıda oynanan Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de görev yapmıştı.